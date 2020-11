Notizie Juve – Occhi puntati su Diego Carlos del Siviglia

TORINO – La Juventus continua a muoversi sul mercato e comincia a volgere lo sguardo anche in Spagna: secondo quanto riportato da todofichajes.com, i bianconeri avrebbero gli occhi puntati su Diego Carlos del Siviglia. Il giocatore è un difensore centrale roccioso ed abile nel gioco aereo, caratteristiche che potrebbero rientrare nei parametri di Andrea Pirlo. Classe 1993, il brasiliano vanta anche una buona esperienza in campo internazionale con il club biancorosso: nella passata stagione, infatti, gli andalusi hanno vinto l’Europa League in finale contro l’Inter. Diego Carlos, dunque, potrebbe essere il profilo giusto per rinforzare il reparto arretrato della Vecchia Signora.