Notizie Juve – Occhi puntati su Adama Traoré

TORINO – La Juventus a caccia di nuovi grandi colpi sul mercato e continua a guardare anche in campo internazionale. Per questo, secondo quanto riportato da Don Balon, i bianconeri avrebbero puntato gli occhi su Adama Traoré. L’esterno spagnolo, infatti, potrebbe lasciare il Wolverhampton a fine stagione e la Juve sarebbe sulle sue tracce da diversi mesi: tuttavia, il club torinese dovrà fare i conti con un’agguerrita concorrenza. Il giocatore fa gola a diversi club sia in Inghilterra che in Spagna e la Vecchia Signora non avrà vita facile per tentare di acquistarlo e portarlo in Italia.