Notizie Juve – Nuove pretendenti inglesi per Sami Khedira

TORINO – Novità sul mercato in uscita della Juventus, che si appresta a salutare un giocatore in partenza da quest’estate. Si tratta di Sami Khedira, con cui la società torinese stava trattando la risoluzione di contratto: la rescissione è stata sempre rifiutata dal calciatore, che ha vissuto questi mesi da separato in casa. Adesso, ci sarebbero delle nuove pretendenti inglesi per il numero 6 bianconero. Secondo quanto riportato da Sleaford Standard, oltre a Everton e Tottenham, si sarebbero messe sulle tracce del giocatore anche Watford, Norwich e Bournemouth. A gennaio, questi club potrebbero farsi sotto per Khedira, che in ogni caso lascerà la Vecchia Signora al termine della stagione. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<