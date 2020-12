Notizie Juve – Milik ancora sul taccuino di Paratici

TORINO – La Juventus è sempre più attiva sul mercato e si prepara alla sessione invernale per mettere a segno nuovi colpi. Infatti, Fabio Paratici avrebbe già pronta una lista di obiettivi, che sono seguiti da diverso tempo. Nelle prossime settimane, i contatti potrebbero intensificarsi e la società bianconera potrebbe muoversi con decisione per alcuni giocatori.

Tra questi c’è anche Arkadiusz Milik, che è stato accostato alla Juve fin dalla scorsa estate. Secondo quanto riportato da La Stampa, il centravanti polacco è ancora sul taccuino del Chief Football Officer bianconero. Infatti, Paratici sembra intenzionato a farsi sotto per portarlo a Torino: il Napoli, però, chiede intorno ai 18 milioni di euro per il suo giocatore, che a giugno andrà in scadenza di contratto. La Juve, dunque, potrebbe affondare il colpo, oppure potrebbe attendere la prossima estate per prenderlo a zero. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<