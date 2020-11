Notizie Juve – Mauro Icardi nel mirino dei bianconeri

TORINO – Altri incredibili notizie di mercato per la Juventus arrivano dalla Spagna: secondo quanto riportato da todofichajes.com, Mauro Icardi sarebbe finito nel mirino dei bianconeri. Il centravanti argentino, ex capitano dell’Inter, gioca adesso al Paris Saint Germain e potrebbe valutare l’ipotesi di tornare in Italia; infatti, su di lui si starebbe appunto muovendo la Juve, che ha chiesto informazioni al club transalpino. Il club più attivo sulle sue tracce, però, sarebbe al momento il Milan, che avrebbe avviato i contatti con il ds parigino Leonardo. Inoltre, anche la Roma sarebbe entrata nella corsa per Icardi, disposta a fronteggiare le altre due squadre. La sfida per Maurito tra le società di Serie A potrebbe entrare nel vivo nelle prossime sessioni di mercato. Ma intanto, proprio a poche ore dal big match tra Lazio e Juventus, stanno arrivando una marea di indiscrezioni. Caos e tantissimi dubbi: ecco cosa può succedere ora! >>>VAI ALLA NOTIZIA