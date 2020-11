Notizie Juve – Locatelli sempre più nel mirino dei bianconeri

TORINO – Si continua ancora a parlare di mercato in casa Juventus, specialmente dopo le ultime partite di Serie A: infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, Manuel Locatelli sarebbe sempre più nel mirino dei bianconeri. Il centrocampista del Sassuolo ieri è andato in rete nella sfida del San Paolo contro il Napoli, segnando un calcio di rigore. Con la sua prestazione, quindi, avrebbe attirato ancora di più le attenzioni della Juve, che già in estate si sarebbe mossa per lui: l'affare però non si fece e, adesso, Fabio Paratici sembra essere tornato al lavoro per acquistarlo nelle prossime sessioni di mercato. A richiederlo espressamente sembra sia stato proprio l'allenatore Andrea Pirlo, stregato da questo inizio di stagione travolgente del giovane giocatore della Nazionale.