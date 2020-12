Notizie Juve – Lo United vorrebbe tentare lo scambio Pogba-Dybala

TORINO – Potrebbero spalancarsi degli incredibili scenari per il calciomercato della Juventus, che si sta muovendo sia in entrata che in uscita. Dall’Inghilterra, infatti, si parla di un affare clamoroso, che coinvolgerebbe i bianconeri ed un’altra big del calcio europeo: secondo quanto riportato da The Athletic, il Manchester United vorrebbe tentare uno scambio Pogba-Dybala. Il centrocampista francese è ai ferri corti con i Red Devils e vorrebbe lasciare la Premier League. Per questo, il club britannico potrebbe proporlo come contropartita tecnica alla Vecchia Signora per arrivare all’attaccante argentino, anche lui in clima d’addio. Nelle prossime sessioni di mercato si vedrà se questa operazione stellare potrà diventare realtà. Ma attenzione perché, in queste ultime ore, è arrivata anche un’altra grossa novità per il mercato bianconero: >>>> Colpo facile facile: un gran giocatore può arrivare a “soli” 30 milioni! <<<<