Notizie Juve – L’Inter si fa sempre più sotto per Rovella

TORINO – Continuano ad aumentare le sfide di mercato della Juventus, che ha messo nel mirino diversi obiettivi. Nelle ultime settimane si è parlato molto del giovane Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 in scadenza con il Genoa. Tuttavia, i bianconeri fin da subito si sono trovati a dover fronteggiare l’agguerrita concorrenza delle altre big della nostra Serie A: inoltre, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter si sta facendo sempre più sotto per il giocatore. I nerazzurri, infatti, starebbero lavorando per mettere a segno il colpo e battere la concorrenza di Juve e Milan. La sfida per il cartellino della giovane promesse del calcio italiano si sta facendo sempre più intrigante.