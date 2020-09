Notizie Juve – Le parole di Alberto Zaccheroni sulla Juventus

TORINO – Torna a parlare della Juventus l’allenatore Alberto Zaccheroni. L’ex tecnico della Nazionale Giapponese ha allenato al Vecchia Signora nel 2010 per 21 incontri, raccogliendo 8 vittorie, 5 pareggi ed 8 sconfitte: non un’esperienza molto felice. Tuttavia, il mister romagnolo ha parlato dei bianconeri ai microfoni del Corriere Torino, rilasciando alcune dichiarazioni sulla nuova stagione che sta per iniziare.

Ecco le parole di Alberto Zaccheroni sulla Juventus: “Le scelte di Sarri prima e Pirlo poi vanno nella stessa direzione: provare a percorrere la strada di un gioco nuovo, tecnico e aggressivo, quello che propone chi vince in Europa. A Sarri rimprovero di essere sceso a compromessi, come quando ha concesso a Ronaldo di stare a casa senza venire neanche in panchina. Certi favoritismi sporcano l’aria dello spogliatoio. Pirlo? Sicuramente una scelta condivisa anche con Buffon e Chiellini. Lo scudetto? Al 90% andrà ancora alla Juve. Anche se l’Inter si sta consolidando con giocatori pronti, i bianconeri hanno più qualità“.