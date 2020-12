Notizie Juve – La società vuole fare spazio per l’acquisto di Pogba

TORINO – Continua a lavorare senza sosta per il mercato la Juventus, che potrebbe tornare clamorosamente su una sua vecchia conoscenza. Infatti, i bianconeri sarebbero interessati a riportare a Torino Paul Pogba, che ormai è ai ferri corti con il Manchester United: nelle prossime sessioni, dunque, la Juve potrebbe tentare il colpo. Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, la società vorrebbe prima fare spazio e poi acquistare il centrocampista francese. La liste dei partenti dalla Vecchia Signora, infatti, sta aumentando e potrebbero entrarci anche il giovane Gianluca Frabotta e Federico Bernardeschi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<