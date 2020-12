Notizie Juve – La Roma potrebbe inserirsi per Locatelli

TORINO – Nuovi possibili sfide sul mercato per la Juventus, che potrebbe vedersi insidiata nella corsa ad alcuni obiettivi. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, la Roma potrebbe inserirsi per Manuel Locatelli. I bianconeri da settimane sono sulle tracce del centrocampista del Sassuolo, dopo averlo sondato anche in estate: infatti, con le sue prestazioni il giocatore si sta conquistando la stima di molti club. Anche i giallorossi sarebbero piombati su di lui e stanno valutando un suo possibile acquisto in caso di partenza di Amadou Diawara. Nelle prossime settimane si avranno ulteriori aggiornamenti, per quella che si preannuncia essere una nuova sfida di mercato per la Vecchia Signora.