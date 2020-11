Notizie Juve – Khedira sempre più diretto verso la Premier

Notizie Juve

TORINO – Continua a muoversi anche per il mercato in uscita la Juventus, che potrebbe piazzare alcuni colpi già a gennaio. Per il momento, il nome più caldo in partenza è quello di Sami Khedira, sempre più diretto verso la Premier League. Il centrocampista tedesco, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, è finito nel mirino di Everton e Tottenham: i due club britannici stanno lavorando per proporgli un’offerta e sperano di poter mettere a segno un colpo a costo zero. Infatti, il giocatore è in scadenza di contratto con la Juve nel giugno 2021.