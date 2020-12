Notizie Juve – Khedira sempre più diretto all’Everton

TORINO – Mancano pochi giorni alla sessione invernale e la Juventus sta già preparando un piano per mettere a segno nuovi colpi: prima, però, deve lasciar partire qualcuno per fare spazio nella rosa. Per questo, continuano ad arrivare sempre nuovi aggiornamenti per il mercato del club bianconero, che si appresta a salutare un suo giocatore. Stiamo parlando di Sami Khedira, centrocampista tedesco classe 1987, che ha le valige in mano ormai da diversi mesi. Infatti, in estate la società ha tentato di convincerlo a firmare la risoluzione del contratto, ma il campione del Mondo 2014 ha sempre rifiutato.

Adesso, dopo un inizio di stagione passato da separato in casa, il giocatore sembra essere veramente ai saluti con la Juve: infatti, da alcune settimane si parla di un interesse concreto di una squadra inglese nei suoi confronti. Si tratta dell’Everton, allenato da Carlo Ancelotti, che nei giorni scorsi in conferenza stampa ha affermato sul calciatore: “Ho un ottimo ricordo di lui, ma non siamo interessati a ingaggiarlo per il momento… forse a gennaio“. Dopo le conferme del tecnico, che lo aveva avuto già al Real Madrid, Khedira sembra sempre più diretto ai Toffees.