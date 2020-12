Notizie Juve – Kang-In Lee non rinnova con il Valencia: bianconeri attenti

TORINO – Nuovi possibili scenari potrebbero aprirsi per il calciomercato della Juventus, sempre a caccia di nuovi giovani talenti. Secondo quanto riportato da Superdeporte, Kang-In Lee avrebbe deciso di non rinnovare con il Valencia. Il coreano, che in passato era stato accostato ai bianconeri, ha affermato infatti di non voler prolungare il suo contratto con il club spagnolo: l’accordo è in scadenza nel 2022 e il giocatore sembra intenzionato a lasciare la Liga. La Juve potrebbe approfittarne e tentare di affondare il colpo per il classe 2001 nelle prossime sessioni di mercato.