Notizie Juve – Jamie Vardy nel mirino bianconero o no?

TORINO – Nuove notizie per il mercato della Juventus, che sembra muoversi su parecchie piste: secondo quanto riportato da calciomercato.com, la stampa inglese avrebbe affermato che Jamie Vardy è nel mirino bianconero. Ma è veramente così? Secondo la testata italiana, l’attaccante del Leicester, in scadenza di contratto nel 2023, non rientrerebbe negli interessi della Juve. Ai Foxes dal 2012, Vardy è un centravanti carismatico, versatile e con ottime doti da finalizzatore: nelle 318 presenze con la maglia blu ha realizzato ben 139 gol, oltre ad essere stato il trascinatore della squadra nell’impresa del 2016. In quell’anno, infatti, il Leicester allenato dall’ex tecnico bianconero Claudio Ranieri è riuscito a vincere la Premier League. La Vecchia Signora, tuttavia, non sembra intenzionata a puntare su di lui.