Notizie Juve – Isco vorrebbe l’Everton di Carlo Ancelotti

TORINO – Potrebbe sfumare un obiettivo di mercato della Juventus, che continua a lavorare per mettere a segno nuovi colpi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Isco vorrebbe trasferirsi all’Everton di Carlo Ancelotti. Il centrocampista spagnolo è in uscita dal Real Madrid e sarebbe finito nel mirino dei bianconeri da alcune settimane. Tuttavia, il giocatore classe 1992 avrebbe detto di no alle avances della Juve, esprimendo il desiderio di giocare per i Toffees in Premier League: trasferendosi ai blu di Liverpool, potrebbe riabbracciare il tecnico italiano, con cui ha vinto la Champions League del 2014.