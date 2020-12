Notizie Juve – Isco sempre più diretto verso l’Everton

TORINO – Continua a lavorare senza sosta sul mercato la Juventus, che è in cerca di nuovi rinforzi per la squadra di Andrea Pirlo. Tuttavia, i bianconeri potrebbero veder sfumare uno dei loro obiettivi, seguito da alcune settimane: infatti, secondo quanto riportato anche da The Boot Room, Isco sarebbe sempre più diretto verso l’Everton. Il centrocampista spagnolo è in uscita dal Real Madrid e starebbe cercando una nuova sistemazione. La Juve si era messa sulle sue tracce, ma il giocatore sembra aver rifiutato le proposte della Vecchia Signora. Il suo obiettivo sarebbe quello di trasferirsi in Inghilterra ai Toffees, allenati dal suo ex tecnico Carlo Ancelotti. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA