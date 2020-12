Notizie Juve – Isco in vendita, i bianconeri ci provano

TORINO – Continuano ad arrivare notizie per il mercato della Juventus, che potrebbe finalmente sorridere per un suo obiettivo. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, Isco sarebbe ormai in vendita. Il centrocampista spagnolo è sempre più ai saluti con il Real Madrid, tanto che Zidane avrebbe addirittura dato l’ok per la cessione. Il giocatore classe ’92 vuole giocare e sulle sue tracce ci sono da tempo diversi club europei: al momento, quelli più determinati sembrano la Juve e l’Everton. Nelle prossime sessioni, i bianconeri potrebbero provare a portarlo a Torino, ma dovranno vedersela con la concorrenza dei Toffees di Carlo Ancelotti. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<