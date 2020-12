Notizie Juve – Interesse per Odsonne Edouard del Celtic

TORINO – Nuovi aggiornamenti per il mercato della Juventus, pronta a mettere a segno nuovi colpi per rinforzare la squadra. Andrea Pirlo avrebbe indicato alla società di preferire giocatori giovani e di qualità, in modo da fornire anche una prospettiva agli affari bianconeri. Per questo, Paratici e la dirigenza sarebbero alla ricerca di giovani promesse in giro per l’Europa e avrebbero trovato un calciatore che fa al loro caso.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.it, ci sarebbe un interesse della Juve per Odsonne Edouard del Celtic. Classe 1999, è un attaccante molto fisico e rapido, che gioca anche nella Nazionale Under-21 Francese, di cui è il marcatore all-time. La Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi su di lui e potrebbe avviare i contatti nelle prossime settimane. Tuttavia, il club torinese deve fare i conti con una concorrente italiana: si tratta del Milan di Stefano Pioli, alla ricerca di una punta per completare il pacchetto offensivo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<