Notizie Juve – Interesse dell’Inter per Arkadiusz Milik del Napoli

TORINO – Continuano ad arrivare nuove notizie di calciomercato per i club di Serie A, che vedono coinvolta anche la Juventus: secondo quanto riportato da TuttoSport, ci sarebbe un interesse dell’Inter per Arkadiusz Milik del Napoli. Il centravanti polacco è in rotta con il club partenopeo e a fine stagione sicuramente si trasferirà in un altra squadra. Il suo nome era stato accostato anche alla Vecchia Signora, ma ormai il suo futuro sembra indirizzato verso Milano: i nerazzurri sembrano voler fare sul serio per il giocatore e sarebbero disposti a mettere sul piatto anche il cartellino di Radja Nainggolan o di Christian Eriksen.