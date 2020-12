Notizie Juve – Interesse dei bianconeri per Coutinho

TORINO – Nuovi obiettivi illustri per il mercato della Juventus, sempre più attiva nella caccia a nuovi colpi per Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbe un interesse dei bianconeri per Philippe Coutinho. L’attaccante brasiliano non sta trovando molto spazio con la maglia del Barcellona e potrebbe lasciare i catalani nelle prossime sessioni. Negli ultimi giorni, la Juve sarebbe piombata sul giocatore e, visti i buoni rapporti con i blaugrana, potrebbe avviare una trattativa per gennaio. Il calciatore, classe 1992, ha già giocato in Italia con la maglia dell’Inter tra il 2010 e il 2013: potrebbe tornare in Serie A con la Vecchia Signora, dopo gli anni passati tra Liverpool, Barça e Bayern Monaco.