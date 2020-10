Notizie Juve – Interesse dei bianconeri per Camavinga del Rennes

TORINO – Nonostante il mercato sia ormai chiuso, le ricerche della Juventus non sono concluse: infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbe un interesse dei bianconeri per Eduardo Camavinga del Rennes. Il giocatore angolano, classe 2002, ha già disputato ben 45 partite con la maglia della squadra francese, realizzando anche 2 reti. Un giovane prodigio, considerato uno dei migliori prospetti della Ligue 1: per questo, la Juve avrebbe messo gli occhi su di lui e potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il club transalpino, con cui ha concluso anche l’affare Rugani. Tuttavia, sulle tracce di Camavinga si sono messi anche il Real Madrid e il Paris Saint Germain, decisi a sfidare la Vecchia Signora.