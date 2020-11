Notizie Juve – Incertezza sui tempi di recupero per Federico Chiesa

TORINO – Il campionato si prende una sosta a causa degli impegni delle Nazionali e alla Juventus si approfitta di questo tempo per recuperare alcune forze. I prossimi a tornare in campo potrebbero essere De Ligt e Alex Sandro, mentre Ramsey ci sarà in Champions contro il Ferencvaros. Tuttavia, c’è ancora un po’ di incertezza sui tempi di recupero di Federico Chiesa: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la società vuole capire se il giocatore partirà per Coverciano o rimarrà a Torino. Nel secondo caso, potrebbe proseguire le terapie riabilitative per riprendere ad allenarsi e tornare in campo.