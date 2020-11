Notizie Juve – In passato bianconeri vicini a Ikoné del Lille

TORINO – Spuntano nuovi incredibili retroscena sul calciomercato della Juventus: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in passato i bianconeri sarebbero stati vicini a Jonathan Ikoné del Lille. L’attaccante francese, classe 1998, era rientrato nel mirino della Vecchia Signora nel 2016, quando aveva solo 18 anni. La Juve avrebbe offerto circa 1,5 milioni di euro per il suo acquisto: tuttavia, l’affare non andò in porto e il giocatore è poi finito al Lille. Questa sera affronterà con la sua squadra l’Inter nella sfida di Europa League a San Siro. Ma intanto attenzione ad altre novità di mercato. Nuova idea per l’attacco, spunta fuori un nome totalmente nuovo: sfida aperta a City e Barcellona! >>>VAI ALLA NOTIZIA