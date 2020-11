Notizie Juve – Il West Ham sulle tracce di Sami Khedira

TORINO – Nuove notizie per il calciomercato della Juventus, che sta lavorando anche per alcuni colpi in uscita. Da quest’estate, infatti, la società bianconera si trova a fare i conti con la situazione legata a Sami Khedira, ormai fuori da tutti i progetti tecnici e societari. La dirigenza juventina aveva tentato di convincerlo a firmare la rescissione del contratto, ma il centrocampista tedesco non ha voluto accettare. Adesso continua ad allenarsi con il resto della squadra, senza essere mai convocato: per questo motivo, potrebbe lasciare Torino nelle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato da SportMediaset, su di lui avrebbe messo gli occhi il West Ham United: da tempo i londinesi sarebbero sulle sue tracce e potrebbero avviare una trattativa con la Juve nei prossimi mesi.