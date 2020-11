Notizie Juve – Il Tottenham si muove per Khedira già a gennaio

TORINO – Continua a muoversi qualcosa sul mercato in uscita della Juventus, pronta a salutare alcuni giocatori. Uno dei nomi caldi in partenza da Torino è, senza dubbio, quello di Sami Khedira, con le valige in mano già dalla scorsa estate. Il centrocampista tedesco è finito nel mirino di diverse club, soprattutto di alcuni inglesi: su di lui, infatti, ci sono da alcune settimane l’Everton e il Tottenham. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Express, proprio gli Spurs si potrebbero muovere per Khedira già a gennaio. La squadra allenata da José Mourinho, infatti, vorrebbe battere la concorrenza e segnare in breve tempo il classe ’87.