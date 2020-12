Notizie Juve – Il rinnovo di Cuadrado fissato a fine stagione

TORINO – Juan Cuadrado è ormai diventato uno degli uomini più decisivi della Juventus: con le sue giocate e i suoi assist, infatti, sta mandando in gol diversi compagni e sta contribuendo alla crescita della squadra nelle ultime partite. Andrea Pirlo continua a fare sempre più affidamento su di lui e vorrebbe averlo con sé ancora a lungo. Il contratto del numero 16 scadrà nel 2022, ma alla Continassa non c'è fretta di concludere subito l'affare. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo del colombiano è stato fissato a fine stagione. Allora, le due parti si siederanno al tavolo e discuteranno del prolungamento dell'accordo, su cui filtra molto ottimismo. Quello tra la Juve e Cuadrado è un matrimonio destinato a durare.