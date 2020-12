Notizie Juve – Il Rennes potrebbe fare sconti per Camavinga

TORINO – Potrebbero esserci buone notizie per un obiettivo di mercato della Juventus, a caccia di nuovi talenti giovani e di qualità. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il Rennes potrebbe fare sconti per Eduardo Camavinga. Il giovane centrocampista francese, classe 2002, è una delle migliori promesse del calcio europeo e su di lui sono già piombato diverse squadre. Il club transalpino, però, sparava delle cifre altissime per il suo cartellino: 70 milioni, infatti, erano il prezzo per acquistarlo. Adesso, tuttavia, potrebbe abbassare le sue richieste fino a 50 milioni di euro, una cifra alta ma comunque più trattabile. La Juve rimane all'erta: Camavinga è nel mirino.