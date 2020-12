Notizie Juve – Il Real potrebbe piombare su Paulo Dybala

TORINO – Nuovi incredibili scenari potrebbero aprirsi sul mercato in uscita della Juventus, che potrebbe salutare uno dei suoi pezzi pregiati. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, il Real Madrid potrebbe piombare su Paulo Dybala. I Blancos non hanno mai nascosto il loro interesse per l’argentino, ma non hanno mai avviato contatti per acquistarlo: adesso però, nel caso in cui Mauricio Pochettino prendesse il posto di Zinedine Zidane in panchina, gli spagnoli potrebbero farsi sotto con la Juve. Ci sarà ancora molto da aspettare, dunque: al termine della stagione sapremo se il Real punterà sulla Joya o no. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre pesantissime novità di mercato in casa bianconera. >>>> Ultim’ora, bomba Dybala: clamoroso annuncio in diretta TV! <<<<