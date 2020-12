Notizie Juve – Il Real Madrid potrebbe puntare Dybala

TORINO – Potrebbero aprirsi nuovi possibili scenari sul mercato in uscita della Juventus, che potrebbe salutare alcuni dei suoi gioielli. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Real Madrid potrebbe puntare Paulo Dybala. Tuttavia, i Blancos, prima di tutto, dovranno aspettare l’evolversi della situazione legata alla loro panchina: nel caso di un avvicdendamento, con Mauricio Pochettino al posto di Zinedine Zidane, gli spagnoli potrebbero piombare sull’attaccante argentino della Juve. La Vecchia Signora attende e osserva interessata la situazione. La Joya potrebbe lasciare Torino al termine della stagione. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<