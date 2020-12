Notizie Juve – Il Real Madrid piomba su Nuno Mendes

TORINO – Aumenta la concorrenza per alcuni obiettivi di mercato della Juventus, sempre alla ricerca di nuovi colpi in prospettiva. Infatti, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Real Madrid sarebbe piombato sulle tracce di Nuno Mendes. Il giovane talento dello Sporting Lisbona, classe 2002, era stato accostato ai bianconeri nelle ultime settimane. Adesso, però, la società torinese si trova a fare i conti con l’agguerrita concorrenza dei Blancos, pronti a mettere le mani sul giocatore. Nelle prossime settimane si attendono ulteriori aggiornamenti sulla situazione: nel frattempo, sembra profilarsi una nuova sfida di mercato per la Vecchia Signora. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<