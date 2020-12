Notizie Juve – Il PSG si tira fuori dalla corsa per Pogba

TORINO – Una concorrente in meno sul mercato per la Juventus, che potrebbe avere la strada più spianata per arrivare ad uno dei suoi principali obiettivi. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Paris Saint Germain si sarebbe tirato fuori dalla corsa per Paul Pogba. Il centrocampista francese è ormai da tempo ai ferri corti con il Manchester United ed è intenzionato a cambiare squadra a fine stagione. In queste ultime settimane, il suo nome è stato accostato a diversi club: oltre al PSG, ci sarebbero anche il Real Madrid e la Juve, che spera in un clamoroso ritorno. Tuttavia, i transalpini si sarebbero fatti da parte e, di conseguenza, la Vecchia Signora se la dovrà vedere con i Blancos per Pogba. >> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<