Notizie Juve – Il PSG prepara una super offerta per Sergio Ramos

TORINO – Nuovi ostacoli per la corsa della Juventus ad alcuni obiettivi di mercato: secondo quanto riportato da AS, il Paris Saint Germain starebbe preparando una super offerta per Sergio Ramos. Il difensore e capitano della Nazionale Spagnola è ai saluti con il Real Madrid, dopo 16 stagioni, oltre 600 partite e 100 gol. Il suo contratto, infatti, è in scadenza e il giocatore non sembra intenzionato a rinnovarlo. Per questo, su di lui sono piombati diversi top club d’Europa, compresa la Juve, che nelle ultime settimane si sarebbe messa al lavoro per provare a portarlo a Torino. Tuttavia, su di lui sarebbe piombato anche il PSG, pronto ad offrigli un contratto stellare: 20 milioni di euro l’anno per tre stagioni. Delle cifre da capogiro, che la Vecchia Signora non potrebbe permettersi.