Notizie Juve – Il Paris Saint Germain sulle tracce di Dybala

TORINO – Ancora voci intriganti sul mercato in uscita della Juventus, che potrebbe veder toccati alcuni dei suoi migliori giocatori. Uno di questi è, senza dubbio, Paulo Dybala, su cui da tempo si sta discutendo per un possibile addio. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Paris Saint Germain sarebbe sulle tracce dell’attaccante argentino; il club transalpino, infatti, sarebbe fortemente interessato al giocatore, ma una possibile trattativa è legata ad altri affari. In questo momento, i parigini stanno trattando il rinnovo con Neymar e Kylian Mbappé e un possibile colpo in entrata dipenderà dall’esito di questi colloqui. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<