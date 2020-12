Notizie Juve – Il Milan pronto a chiudere per Nuno Mendes

TORINO – Nuovi aggiornamenti sul mercato della Juventus, che potrebbe veder sfumare un altro obiettivo. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan sarebbe pronto a chiudere per Nuno Mendes. Il giovane giocatore portoghese è stato accostato ai bianconeri da diverse settimane e sulle sue tracce ci sarebbero anche l’Inter e il Real Madrid. Tuttavia, i rossoneri di Stefano Pioli sembra che abbiano messo il turbo per l’acquisto del calciatore dello Sporting Lisbona e già a gennaio potrebbero affondare il colpo. In questo modo, la Vecchia Signora potrebbe dover dire addio ad uno dei suoi obiettivi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<