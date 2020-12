Notizie Juve – Il Manchester United piomba su Dembelé

TORINO – Nuove sfide di mercato si aprono per la Juventus, che si trova fronteggiata da altri top club europei per alcuni obiettivi. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il Manchester United sarebbe piombato su Ousmane Dembelé. L’esterno francese del Barcellona era stato accostato alcune settimane fa ai bianconeri, che sembravano pronti ad affondare il colpo per gennaio. Tuttavia, con l’infortunio di Ansu Fati, i blaugrana hanno rimandato la cessione del giocatore, che adesso sta trovando più spazio. Adesso, però, i Red Devils sembrano essersi inseriti nella corsa al giocatore; il club inglese, infatti, sarebbe pronto ad offrire ai catalani circa 60 milioni di euro per il classe ’97. Una nuova sfida di mercato per la Juve, che si trova a dover affrontare la concorrenza dello United per Dembelé.