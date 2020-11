Notizie Juve – Il Manchester United continua a seguire Dybala

TORINO – Prosegue l’arrivo di notizie sul calciomercato della Juventus, che potrebbe essere coinvolta in alcune operazioni in uscita: infatti, secondo quanto riportato da TuttoSport, il Manchester United continuerebbe a seguire Paulo Dybala. L’attaccante argentino sta parlando del rinnovo di contratto con la società bianconera, ma la trattativa prosegue a rilento. Inoltre, il giocatore sembra avere qualche problema di ambientamento in questa stagione, visto il suo rendimento nelle ultime gare. Per questo, potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare Torino e accettare alcune offerte, anche dall’estero: su tutte, quella dei Red Devils, che da tempo sono sulle tracce della Joya, che vorrebbero portare in Inghilterra.