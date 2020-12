Notizie Juve – Il Dortmund fissa il prezzo per Haaland

TORINO – Novità su alcuni obiettivi di mercato della Juventus, che continua senza sosta a lavorare per rinforzare la propria squadra. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Borussia Dortmund avrebbe fissato il prezzo per Erling Haaland. Il centravanti norvegese, seguito dal procuratore italiano Mino Raiola, avrebbe un valore di circa 75 milioni di euro e nelle ultime settimane sarebbe stato accostato anche ai bianconeri. Su di lui, però, ci sarebbe la concorrenza di tutte le grandi d'Europa, decise a lottare per assicurarsi uno dei migliori attaccanti al mondo. La Juve rimane vigile e continua a raccogliere informazioni sul giocatore.