Notizie Juve – Il Chelsea avrebbe offerto 30 milioni per Rugani

TORINO – Dall’Inghilterra spuntano fuori nuovi incredibili retroscena per il calciomercato della Juventus: secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Chelsea avrebbe offerto ai bianconeri circa 30 milioni di euro per Daniele Rugani. Ad affermare questo sarebbe stato Davide Torchia, lo stesso agente del calciatore, che ha parlato di come l’affare non si sia concluso. L’ex difensore della Juve, infatti, si è trasferito in estate al Rennes, in prestito secco per una stagione: i Blues, stando a quanto detto dal procuratore, sarebbero stati veramente intenzionati a prendere il classe ’94, ma alla fine non se ne è fatto nulla. Le perplessità sull’incredibile no della Vecchia Signora a questa offerta, tuttavia, sono molte.