Notizie Juve – Il Barça mette gli occhi su Matthijs de Ligt

TORINO – Nuove incredibili notizie arrivano dalla Spagna per il calciomercato della Juventus: secondo quanto riportato da Diario Gol, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Matthijs de Ligt. Il difensore olandese, cresciuto nell’Ajax, sta ultimando i lavori fisici per tornare in forma dopo l’operazione alla spalla della scorsa estate. Presto, sarà di nuovo a disposizione di mister Andrea Pirlo, che potrà contare su di lui. Nelle ultime ore, però, è arrivata la notizia di questo possibile interessamento dei blaugrana, in cui gioca il suo connazionale ed ex compagno ai tempi di Amsterdam Frenkie De Jong. La Juve, tuttavia, non sembra intenzionata a privarsi di de Ligt, giocatore su cui ha investito tanto e su cui vuole puntare per il futuro.