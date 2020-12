Notizie Juve – Idea prestito secco a gennaio per Pogba

TORINO – Potrebbero aprirsi nuovi incredibili scenari per il mercato della Juventus, che nelle ultime settimane è tornata con forza su un suo vecchio gioiello. Infatti, dopo le dichiarazioni di Mino Raiola sul malessere di Paul Pogba al Manchester United, i bianconeri sarebbero tornati sulle sue tracce. Adesso, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbe l'idea di un prestito secco già a gennaio per portare il giocatore a Torino. Paratici e il suo staff sarebbero già al lavoro per poter mettere in piedi l'affare e affondare un nuovo incredibile colpo già nella prossima sessione. La Vecchia Signora vuole di nuovo Pogba.