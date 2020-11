Notizie Juve – Icardi potrebbe lasciare Parigi: i bianconeri osservano

TORINO – Nuovi incredibili nomi potrebbero finire sul taccuino di Fabio Paratici: il ds della Juventus sta osservando la situazione in Francia, pronto ad affondare un nuovo colpo. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Mauro Icardi potrebbe lasciare Parigi a fine stagione. L’attaccante argentino, ex Inter, potrebbe quindi salutare il Paris Saint Germain dopo due stagioni. I bianconeri potrebbero interessarsi e metterlo nel mirino per le prossime sessioni di mercato. Icardi al passo d’addio con il PSG e la Vecchia Signora rimane alla finestra, pronta a cogliere una buona occasione.