Notizie Juve – I tempi di recupero di Aaron Ramsey

TORINO – La Juventus si trova costretta ad affrontare, ancora una volta, l’emergenza infortuni. Diversi giocatori bianconeri sono fermi ai box e Andrea Pirlo si trova a fare la conta tra gli indisponibili nella rosa. Tuttavia, alcuni sono già sulla via del recupero e presto potrebbero tornare a disposizione dell’allenatore. Uno di questi è Aaron Ramsey, che non ha tempi di recupero così lunghi: il centrocampista gallese si era fermato ancora una volta a causa dei soliti fastidi muscolari. Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, potrà tornare in campo a fine mese, in vista della gara contro il Benevento.