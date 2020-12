Notizie Juve – I rossoneri pensano al sostituto di Calhanoglu

TORINO – Continua ad arrivare nuove notizie per il mercato della Juventus, che potrebbe muoversi per uno dei suoi obiettivi. Da alcune settimane, infatti, i bianconeri hanno messo gli occhi su Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco in questi giorni discuterà il rinnovo di contratto con il Milan, ma il suo futuro sembra sempre più lontano dai rossoneri. Un indizio di questo è offerto anche da TuttoSport, secondo cui il club milanese starebbe già pensando al sostituto del numero 10. Il nome individuato sarebbe quello del Papu Gomez, anche lui ai saluti con l’Atalanta a causa degli attriti con Gasperini. La Juve, dunque, potrebbe piombare con decisione su Calhanoglu e intavolare una trattativa per portarlo a Torino. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<