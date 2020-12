Notizie Juve – I nomi per l’attacco sul taccuino di Paratici

TORINO – Continuano ad arrivare notizie per il mercato della Juventus, che prosegue la sua ricerca di nuovi rinforzi per la squadra di Andrea Pirlo. Si cercano profili di esperienza e qualità e la lista degli obiettivi continua ad aggiornarsi: secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sono nuovi nomi per l’attacco sul taccuino di Fabio Paratici. Si tratta di Olivier Giroud e Arkadiusz Milik, entrambi in scadenza di contratto con i loro club. Il francese del Chelsea è in un ottimo momento della sua stagione e potrebbe essere un colpo eccellente per la Juve; il polacco del Napoli, invece, è fermo da parecchio tempo. A gennaio vedremo su chi sceglierà di puntare la Vecchia Signora. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<