Notizie Juve – I bianconeri sulle tracce di Mesut Ozil

TORINO – Il mercato non dorme mai: nonostante la sessione estiva si sia conclusa lunedì, le voci di interessamenti e possibili trattative continuano a circolare nel panorama calcistico internazionale. Anche adesso, la Juventus è tra le protagoniste assoluto del calciomercato: alla Vecchia Signora, infatti, è stato accostato uno dei giocatori più talentuosi del calcio europeo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Mesut Ozil e stanno osservando con attenzione la sua situazione: infatti, il giocatore tedesco sarebbe in rotta con l’Arsenal e potrebbe svincolarsi a gennaio. Su di lui ci sarebbe già l’interesse di diverse squadre, tra cui la Juve, l’Inter e la Roma. Ma attenzione perché intanto stanno circolando anche altre grosse novità in casa bianconera che potrebbero cambiare tutto. Voci sempre più insistenti, ora l’addio è davvero possibile: “Ecco l’offerta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA