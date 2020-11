Notizie Juve – I bianconeri sulle tracce di Haaland, di nuovo

TORINO – Nuove incredibili notizie per il calciomercato della Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri sarebbero tornati sulle tracce di Erling Haaland, di nuovo. Già qualche tempo fa avevamo parlato di un interesse della Vecchia Signora per il gigante norvegese prima del suo passaggio al Salisburgo: alla fine, però, da Torino non era partita nessuna offerta e l’affare non si è fatto. Adesso, però, la Juve sarebbe tornata alla carica per il centravanti del Borussia Dortmund e potrebbe puntare su di lui: la dirigenza bianconera potrebbe avviare una trattativa con il club tedesco, che valuta il suo calciatore intorno ai 75 milioni di euro. Tuttavia, la concorrenza per uno dei migliori attaccanti d’Europa è molto folta e in Spagna e Inghilterra diverse società stravedono per lui.