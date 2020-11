Notizie Juve – I bianconeri non mollano Manuel Locatelli

TORINO – Continuano i movimenti di mercato della Juventus, che sta lavorando senza sosta anche adesso per rinforzare la squadra. Nel mirino, da alcune settimane, è finito Manuel Locatelli, che la società aveva già seguito in estate: il suo nome, infatti, è tornato di moda dalle parti della Continassa in seguito alle ottime prestazioni di questo inizio stagione. Il classe ’98 sta disputando un ottimo campionato con la maglia del Sassuolo e si sta mettendo in mostra anche con la Nazionale Italiana. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri non mollano il centrocampista ex Milan. Anche in questi giorni, la dirigenza juventina sta lavorando a questo affare, che potrebbe prendere il volo già a gennaio.