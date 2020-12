Notizie Juve – I bianconeri lavorano per Bryan Reynolds

TORINO – Continua a muoversi senza sosta sul mercato la Juventus, che sta mettendo nel mirino diversi obiettivi per rinforzare la squadra. Molti sono i nomi sul taccuino del Chief Football Officer Fabio Paratici, che sta cercando un regalo di Natale per Andrea Pirlo: il tecnico bianconero vorrebbe un giocatore che possa abbinare qualità ad una giovane età. Per questo, la società ha puntato lo sguardo anche oltre oceano, dove avrebbe individuato il profilo richiesto dall’allenatore.

Secondo quanto riportato anche da TuttoSport, infatti, i bianconeri starebbero lavorando per Bryan Reynolds. Il giovane difensore americano, classe 2001, gioca in MLS con il Dallas e sarebbe rientrato negli interessi della Juve, ma anche di un altro club italiano. Si tratta della Roma, che potrebbe sfruttare la proprietà americana per mettere a segno il colpo. La Vecchia Signora, tuttavia, non vuole farsi soffiare il giocatore dai giallorossi e, per questo sarebbe disposto a prenderlo in comproprietà con il Cagliari, visto che non hanno posti da extra-comunitario disponibile.