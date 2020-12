Notizie Juve – I bianconeri in estate ci riproveranno per Kean

TORINO – Continuano ad arrivare nuove voci sul mercato della Juventus, che sta mettendo nel mirino sempre più obiettivi. Adesso, uno dei nomi che sembrano tornare di moda dalle parti della Continassa è quello di Moise Kean, che ha già vestito la maglia bianconera. Il classe 2000 era stato venduto nel 2019 per 30 milioni di euro all’Everton e, nell’ultima sessione di mercato, la Juve aveva provato a riprenderlo, prima che il giocatore andasse al Paris Saint Germain. Adesso, secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bianconeri ci riproveranno in estate per l’attaccante. Tutto dipenderà, però, dalla volontà del calciatore e dal prezzo che fisseranno i Toffees: date le ottime prestazioni di questo avvio di stagione, infatti, il valore del cartellino di Kean potrebbe salire. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<